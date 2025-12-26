Théâtre Pochettes surprises Salle Pierre Lanoë Lamballe-Armor
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
La troupe de théâtre Les Embruns présente une comédie de Jacky Goupil. Mise en scène par Mélanie Le Caoussin.
Réservation conseillée. .
Salle Pierre Lanoë 66 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 74 44 70
