THÉÂTRE POCHETTES SURPRISES PAR ENTR’ACTE Gignac

THÉÂTRE POCHETTES SURPRISES PAR ENTR’ACTE

2 Avenue du Mas Salat Gignac Hérault

Tarif : – – 9 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Une comédie théâtrale où le prix de la place sera reversé au profit du Club Ado de Gignac.

Une pièce de Jacky Goupil, présentée par la Compagnie Entr’Acte.

Romain offre des tickets à gratter à ses invités. Coup de chance, l’un d’eux gagne le gros lot. Enfin, coup de chance… Façon de parler… Ce jackpot sème le chaos dans la soirée et les convives sont prêts à tout pour s’emparer du magot !

Une question demeure quand on gagne le gros lot, est-ce qu’on partage ? .

+33 6 87 84 88 78

English :

A theatrical comedy with all ticket sales going to Club Ado de Gignac.

A play by Jacky Goupil, presented by Compagnie Entr’Acte.

Romain offers scratch tickets to his guests. As luck would have it, one of them wins the jackpot. Well, lucky… In a manner of speaking… The jackpot causes chaos at the party, and the guests are desperate to get their hands on it!

German :

Eine Theaterkomödie, bei der der Eintrittspreis zugunsten des Club Ado de Gignac gespendet wird.

Ein Stück von Jacky Goupil, präsentiert von der Compagnie Entr’Acte.

Romain bietet seinen Gästen Rubbellose an. Einer der Gäste gewinnt das große Los. Nun ja, Glück gehabt… Um es mal so zu sagen… Der Jackpot sorgt für Chaos auf der Party und die Gäste sind bereit, alles zu tun, um den Jackpot zu knacken!

Italiano :

Una commedia teatrale il cui prezzo dei biglietti sarà devoluto al Club Ado de Gignac.

Una commedia di Jacky Goupil, presentata dalla Compagnie Entr’Acte.

Romain offre biglietti gratta e vinci ai suoi ospiti. La fortuna vuole che uno di loro vinca il jackpot. Beh, fortunato… Per modo di dire… Il jackpot provoca il caos per tutta la serata e gli ospiti cercano disperatamente di accaparrarselo!

Espanol :

Una comedia teatral cuyo precio se destinará íntegramente al Club Ado de Gignac.

Una obra de Jacky Goupil, presentada por la Compagnie Entr’Acte.

Romain ofrece boletos de rasca y gana a sus invitados. La suerte quiso que uno de ellos ganara el premio gordo. Bueno, suerte… Por así decirlo… El premio gordo provoca el caos durante toda la velada, y los invitados están desesperados por hacerse con él

