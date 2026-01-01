Théâtre Pochettes surprises Salle des Fêtes de Loguivy Ploubazlanec

Théâtre Pochettes surprises

Salle des Fêtes de Loguivy 18 rue du Port Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Venez découvrir la nouvelle pièce de théâtre de la Troupe de Goudelin Les Tréteaux de l’Isle , spectacle organisé par Culture Loisir Ploubazlanec. Il s’agit d’une comédie se déroulant en trois actes un soir de réveillon, Romain offre à ses invités des tickets à gratter. Coup de chance, l’un d’eux gagne le gros lot ! .

