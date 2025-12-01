THÉÂTRE PODER SER THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

THÉÂTRE PODER SER

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Bienvenue dans l’univers de Lei¨la Ka, chorégraphe qui a su imposer son énergie combative et son écriture mêlant influences urbaines et langage contemporain dans un style en dehors des codes !

Entre son solo Pode Ser qui la propulse dans la reconnaissance nationale et internationale, son duo C’est toi qu’on adore qui exulte la pulsion de vie qui nous tient debout et le quintet Bouffées, prémices de sa création Maldonne, Leîla Ka présente toute la palette de sa créativité qu’elle ne cesse de développer grâce à la danse efficacement théâtrale et d’une redoutable précision. Gestes, souffles, mouvements… s’accordent, se confrontent et se répondent dans ce triptyque à la cohérence affirmée et à la puissance généreuse !

Durée 17 min / 25 min / 15 min.

A partir de 10 ans. 7 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87

English :

Welcome to the world of Lei¨la Ka, a choreographer who has succeeded in imposing her combative energy and writing style, blending urban influences and contemporary language in a style that’s far outside the box!

German :

Willkommen in der Welt von Lei¨la Ka, einer Choreographin, die ihre kämpferische Energie und ihre Handschrift, die urbane Einflüsse und zeitgenössische Sprache in einem Stil außerhalb der Codes vermischt, durchgesetzt hat!

Italiano :

Benvenuti nel mondo di Lei¨la Ka, una coreografa che ha saputo imporre la sua energia combattiva e il suo stile, che fonde influenze urbane e linguaggio contemporaneo, in uno stile tutt’altro che convenzionale!

Espanol :

Bienvenidos al mundo de Lei¨la Ka, una coreógrafa que ha sabido imponer su energía combativa y su estilo, que mezcla influencias urbanas con el lenguaje contemporáneo, ¡en un estilo alejado de los códigos!

