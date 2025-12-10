Théâtre Poids Plume par la Cie Corps Celeste Argenton-sur-Creuse

Théâtre Poids Plume par la Cie Corps Celeste

Théâtre Poids Plume par la Compagnie Corps Céleste à l’Avant-Scène.

Poids Plume raconte l’itinéraire bouleversant d’Axelle, jeune femme meurtrie par une enfance violente, qui trouve dans la boxe un chemin de résilience. Sur le ring, chaque coup devient une étape de son introspection, chaque mouvement un acte de libération. Guidée par des mentors sensibles, porteurs d’humour et de philosophie, elle apprend à transformer la douleur en force créatrice et à retrouver le goût de vivre. Véritable voyage sensoriel et poétique, Poids Plume célèbre l’art de sublimer la souffrance pour faire naître la lumière de l’esprit et la beauté du geste.

Dans le cadre de la Semaine culottée. .

