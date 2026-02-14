[Théâtre] Poison L’Inattendu Dieppe

[Théâtre] Poison

L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Poison de Lot Vekemans est une pièce intense et bouleversante qui met face à face un homme et une femme autrefois liés par l’amour. Ils se retrouvent des années après un drame irréparable la perte de leur enfant.

Dans ce lieu chargé de mémoire, la parole devient à la fois nécessaire et dangereuse. À travers un dialogue d’une grande précision, Poison explore la manière dont le deuil transforme les êtres, les relations et les façons de survivre à l’absence. Là où l’un cherche à comprendre et à réparer, l’autre tente de se protéger pour continuer à vivre.

La pièce avance comme un duel intime, où chaque mot devient une tentative de vérité, mais aussi une arme. Les silences, les non-dits et les éclats de colère révèlent l’impossibilité de partager pleinement une même souffrance.

Avec une écriture épurée et profondément humaine, Lot Vekemans interroge l’amour après la catastrophe, la responsabilité et la difficulté de se retrouver quand tout a été brisé.

Poison est un huis clos poignant, d’une grande force émotionnelle, qui laisse le spectateur face à ses propres failles et à la complexité des liens humains.

Distribution

Avec Elinor Couturier et Yves-Emmanuel Bodard

Mise en scène Mathias Piscione

Compagnie Miroir d’Ici et d’Ailleurs .

L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 57 38 87 linattendu2@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Théâtre] Poison

L’événement [Théâtre] Poison Dieppe a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie