Théâtre Poisson d’Avril Bistro’Théâtre Givrauval

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Nouveau spectacle des Coulisses proposé à Givrauval !

La commissaire Eve Angil et l’inspecteur Labrosse Adam sont appelés sur les lieux d’un crime et doivent résoudre le meurtre d’un chercheur sur les énergies renouvelables. Interrogatoires du personnel, suspicions, rebondissements.

Vont-ils confondre le ou la coupable ? Du suspense en perspective, avec rien que 9 actrices-acteurs qui passeront sur scène

Réservation obligatoire nombre de places limité.Tout public

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 70 24 01

English :

New show from Les Coulisses in Givrauval!

Superintendent Eve Angil and Inspector Labrosse Adam are called to a crime scene to solve the murder of a renewable energy researcher. Staff interrogations, suspicions, twists and turns.

Will they find the culprit? Suspense in store, with just 9 actress-actors on stage

Reservations essential places are limited.

German :

Neue Show von Les Coulisses in Givrauval angeboten!

Kommissarin Eve Angil und Inspektor Labrosse Adam werden an einen Tatort gerufen und müssen den Mord an einem Forscher für erneuerbare Energien aufklären. Verhöre des Personals, Verdächtigungen, überraschende Wendungen.

Werden sie den oder die Täter überführen? Spannung pur mit nur 9 Schauspielerinnen und Schauspielern, die auf der Bühne stehen werden

Reservierung erforderlich begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Nuovo spettacolo di Les Coulisses a Givrauval!

La sovrintendente Eve Angil e l’ispettore Labrosse Adam sono chiamati sulla scena di un crimine per risolvere l’omicidio di un ricercatore sulle energie rinnovabili. Interrogatori del personale, sospetti, colpi di scena.

Riusciranno a trovare il colpevole? Suspense garantita, con soli 9 attori e attrici in scena

Prenotazione obbligatoria numero di posti limitato.

Espanol :

¡Nuevo espectáculo de Les Coulisses en Givrauval!

La comisaria Eve Angil y el inspector Labrosse Adam son llamados a la escena de un crimen para resolver el asesinato de un investigador en energías renovables. Interrogatorios al personal, sospechas, giros y sorpresas.

¿Encontrarán al culpable? Suspense garantizado, con sólo 9 actores y actrices en escena

Imprescindible reservar número de plazas limitado.

