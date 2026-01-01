Théâtre Poker, pour l’Australie, à St-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud
Tarif : – – 8 EUR
Poker, pour l’Australie, une comédie en 2 actes de François Scharre à découvrir dimanche 25 janvier 2026 à 14h30 à la salle des fêtes de St-Hilaire-la-Palud près de Niort. Billets sans placement dans la salle
Avec entracte et buvette.
Contacts
Cathy PELTIER 06 12 45 71 19
Patricia VINGRIEF 06 83 93 29 16 .
35 Route de Niort Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 45 71 19 lacledesmots.asso@gmail.com
