Théâtre Poker, pour l’Australie, à St-Hilaire-la-Palud

35 Route de Niort Saint-Hilaire-la-Palud Deux-Sèvres

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Poker, pour l’Australie, une comédie en 2 actes de François Scharre à découvrir dimanche 25 janvier 2026 à 14h30 à la salle des fêtes de St-Hilaire-la-Palud près de Niort. Billets sans placement dans la salle

Avec entracte et buvette.

Contacts

Cathy PELTIER 06 12 45 71 19

Patricia VINGRIEF 06 83 93 29 16 .

35 Route de Niort Saint-Hilaire-la-Palud 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 45 71 19 lacledesmots.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Poker, pour l’Australie, à St-Hilaire-la-Palud

L’événement Théâtre Poker, pour l’Australie, à St-Hilaire-la-Palud Saint-Hilaire-la-Palud a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Niort Marais Poitevin