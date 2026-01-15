Théâtre Poker pour l’Australie Écoyeux

Théâtre Poker pour l’Australie

Le foyer rural d’Ecoyeux organise une soirée rire sans discontinuer avec la Compagnie Clair de Lune. Au programme, en ouverture (25 mn) une pièce en patois Denis est bien chez li puis une comédie aux multiples quiproquos Poker pour l’Australie .

Salle des Fêtes Écoyeux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 01 92 31 moniquejaunas@gmail.com

The Ecoyeux Foyer Rural organizes an evening of non-stop laughter with the Compagnie Clair de Lune. The program opens with a 25-minute play in patois, Denis est bien chez li , followed by a comedy of multiple misunderstandings, Poker pour l’Australie .

