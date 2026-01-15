Théâtre Poker pour l’Australie Écoyeux
Théâtre Poker pour l’Australie Écoyeux samedi 7 février 2026.
Salle des Fêtes Écoyeux Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
moins de 12 ans
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le foyer rural d’Ecoyeux organise une soirée rire sans discontinuer avec la Compagnie Clair de Lune. Au programme, en ouverture (25 mn) une pièce en patois Denis est bien chez li puis une comédie aux multiples quiproquos Poker pour l’Australie .
Salle des Fêtes Écoyeux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 01 92 31 moniquejaunas@gmail.com
The Ecoyeux Foyer Rural organizes an evening of non-stop laughter with the Compagnie Clair de Lune. The program opens with a 25-minute play in patois, Denis est bien chez li , followed by a comedy of multiple misunderstandings, Poker pour l’Australie .
L’événement Théâtre Poker pour l’Australie Écoyeux a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge