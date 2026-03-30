Théâtre Poker pour l’Australie Rue Saint-Michel Saint-Vaury
Théâtre Poker pour l’Australie Rue Saint-Michel Saint-Vaury vendredi 12 juin 2026.
Théâtre Poker pour l’Australie
Rue Saint-Michel Chapelle Saint-Michel Saint-Vaury Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Théâtre Poker pour l’Australie comédie de François Scharre
Michel joue depuis plusieurs mois au poker en cachette de sa femme. Mais cette fois-ci, il a perdu douze mille euros face à un sicilien peu commode. Ce dernier vient réclamer son argent et Michel le fait passer, devant sa femme, pour un ami de régiment. Cette dernière l’invite à dîner et il va s’ensuivre une soirée très mouvementée pleine de mensonges et de quiproquos.
Comment Michel va-t-il se sortir de ce guêpier dans lequel il s’est fourré ?
Rires et bonne humeur seront donc au programme des 6 représentations du mois de juin 2026. .
Rue Saint-Michel Chapelle Saint-Michel Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 72 31 prclerbout@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Poker pour l’Australie
L’événement Théâtre Poker pour l’Australie Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Saint-Vaury (Creuse)
- Marche nordique Saint-Vaury 1 avril 2026
- Circuit de randonnée pédestre n° 19 Le tour du Puy des Trois-Cornes Saint-Vaury Creuse 1 mai 2026
- Circuit de randonnée pédestre n° 20 Le jardin de Saint-Valéry Saint-Vaury Creuse 1 mai 2026
- Circuit de randonnée pédestre n° 18 Le chemin des morts Saint-Vaury Creuse 1 mai 2026
- Vide-grenier Saint-Vaury 2 mai 2026