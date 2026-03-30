Théâtre Poker pour l’Australie Rue Saint-Michel Saint-Vaury

Théâtre Poker pour l’Australie

Rue Saint-Michel Chapelle Saint-Michel Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Théâtre Poker pour l’Australie comédie de François Scharre

Michel joue depuis plusieurs mois au poker en cachette de sa femme. Mais cette fois-ci, il a perdu douze mille euros face à un sicilien peu commode. Ce dernier vient réclamer son argent et Michel le fait passer, devant sa femme, pour un ami de régiment. Cette dernière l’invite à dîner et il va s’ensuivre une soirée très mouvementée pleine de mensonges et de quiproquos.

Comment Michel va-t-il se sortir de ce guêpier dans lequel il s’est fourré ?

Rires et bonne humeur seront donc au programme des 6 représentations du mois de juin 2026. .

Rue Saint-Michel Chapelle Saint-Michel Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 72 31 prclerbout@gmail.com

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English : Théâtre Poker pour l’Australie

L’événement Théâtre Poker pour l’Australie Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Guéret