Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-03-27 11:00:00

fin : 2026-03-28 11:45:00

2026-03-27 2026-03-28

Spectacle accueilli en coréalisation avec Le Dôme dans le cadre du festival Mômes en Folie.

Daniel s’est brûlé les yeux lors d’un séjour aux sports d’hiver. Il doit rester dans l’obscurité totale pendant quelques jours. Une nuit, il est réveillé par un cri et des râles venant de la rue. Il se précipite à la fenêtre mais ne voit rien. L’assassin, lui, l’a très bien vu. Daniel court désormais un terrible danger.

Vendredi 27 mars 2026 de 10h à 10h45 et de 14h30 à 15h15.

Samedi 28 mars 2026 de 11h à 11h45. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

Show co-produced with Le Dôme as part of the Mômes en Folie festival.

German :

Die Aufführung wurde in Co-Regie mit Le Dôme im Rahmen des Festivals Mômes en Folie aufgenommen.

Italiano :

Coprodotto con Le Dôme nell’ambito del festival Mômes en Folie.

Espanol :

Coproducción con Le Dôme en el marco del festival Mômes en Folie.

