Théâtre politique « Démocratie, 2500 ans, recherche public(s) désespérément »

Salles-Courbatiès Aveyron

Début : Dimanche 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Barbara Stiegler et Christophe Pébarthe, philosophe et historien, font de la démocratie un terrain d’exploration à la fois joyeux, intellectuel et engagé.

Loin des discours abstraits, ils la vivent, la questionnent, la mettent en mots et en scène. Entre réalisme et onirisme, Démocratie explore l’hier pour interroger l’aujourd’hui, les deux comédiens conférenciers ouvrent un espace où la pensée se fait vibrante. Ils convoquent les grecs, la révolution et cherchent à donner forme à ce qu’on appelle « le peuple ». Ils créent ainsi un spectacle dans lequel le public est invité à penser l’autogouvernement en sortant de sa place de spectateur pour entrer en assemblée.

Et après le spectacle ? Auberge espagnole

Amenez vos spécialités salées et sucrées. Buvette sur place.

Tout public

Un spectacle en coorganisation avec la commune de Salles-Courbatiès et en coréalisation avec l’Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine. 5 .

Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 6 30 86 42 49 accueil@derrierelehublot.fr

English :

Barbara Stiegler and Christophe Pébarthe, philosopher and historian, explore democracy in a joyful, intellectual and committed way.

German :

Barbara Stiegler und Christophe Pébarthe, Philosoph und Historiker, machen die Demokratie zu einem heiteren, intellektuellen und zugleich engagierten Erkundungsfeld.

Italiano :

Barbara Stiegler e Christophe Pébarthe, filosofo e storico, intraprendono un’esplorazione gioiosa, intellettuale e impegnata della democrazia.

Espanol :

Barbara Stiegler y Christophe Pébarthe, filósofo e historiador, realizan una exploración alegre, intelectual y comprometida de la democracia.

