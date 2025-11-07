Théâtre Pomona L’Etoile Bleue Saint-Junien

Théâtre Pomona

L’Etoile Bleue 6 Rue Renan Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Venez découvrir Pomona , la nouvelle création théâtrale de la Cie Des Taché.e.s !

Pomona Manchester. Ollie part à la recherche de sa sœur jumelle disparue, sœur jamais rencontrée jusque-là. Sa quête va la mener à Pomona, une friche urbaine, une île isolée au cœur de tous les trafics. Ce trou au milieu de la ville devient alors un terrain de jeu. S’est construit sur cette île un autre rapport au monde plus direct, plus frontal, plus violent qu’ailleurs.

Prostitution, dons d’organes, jeux, rapport à la vie virtuelle, violences. L’enfer urbain et contemporain que dépeint Mcdowall se déploie dans un contexte explicitement basé sur les histoires d’épouvante de l’auteur américain HP Lovecraft.

Réservation obligatoire. .

L’Etoile Bleue 6 Rue Renan Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 45 62 34

English : Théâtre Pomona

German : Théâtre Pomona

Italiano :

Espanol : Théâtre Pomona

L’événement Théâtre Pomona Saint-Junien a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Porte Océane du Limousin