Théâtre Pompes funèbres Bémot Gommerville

Théâtre Pompes funèbres Bémot Gommerville vendredi 10 octobre 2025.

Théâtre Pompes funèbres Bémot

48 Route de Voves Gommerville Eure-et-Loir

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Comédie mordante sur les coulisses des pompes funèbres rires garantis !

Depuis 1902, la maison Bémot règne sur le funéraire local. Mme Bémot, digne héritière, s’appuie sur l’indéfectible Jean Creulice pour préserver l’entreprise. Mais l’arrivée d’une stagiaire et des obsèques inattendues d’une star viennent tout bousculer. Compagnie Cavalcade réunit quatre comédiens hauts en couleur pour une farce enlevée qui mêle quiproquos, satire sociale et tendresse. Entre logistique des cérémonies, petites vanités et grands sentiments, le spectacle interroge avec humour notre rapport à la mort… et à la vie.

Distribution Brock, Sylvia Bruyant, Eva Dumont, Delry Guyon. 14 .

48 Route de Voves Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 56 06 06 56 eole@coeurdebeauce.fr

English :

A biting behind-the-scenes comedy about funeral homes: laughter guaranteed!

German :

Eine bitterböse Komödie über die Hintergründe des Bestattungswesens: Lachen garantiert!

Italiano :

Una commedia pungente su ciò che accade dietro le quinte di un’impresa di pompe funebri: risate garantite!

Espanol :

Una comedia mordaz sobre lo que ocurre entre bastidores en una funeraria: ¡risas garantizadas!

L’événement Théâtre Pompes funèbres Bémot Gommerville a été mis à jour le 2025-08-24 par OT COEUR DE BEAUCE