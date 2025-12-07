Théâtre « Pompes Funèbres Bémot » Radonvilliers

Théâtre « Pompes Funèbres Bémot » Radonvilliers dimanche 7 décembre 2025.

Théâtre « Pompes Funèbres Bémot »

Salle des fêtes Radonvilliers Aube

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie ! Un tourbillon de loufoquerie mené de main de maître et servi avec maestria par les 4 interprètes.

C’est dans une petite commune rurale française que les pompes funèbres Bémot officient depuis 1902. Madame Christine Bémot, quatrième génération, forte de cette lignée d’excellence funéraire, tente corps et âme de maintenir à flot l’entreprise familiale avec l’aide de son fidèle salarié Jean Creulice. Mais l’arrivée d’une stagiaire et les funérailles inattendues de la star de la chanson française vont profondément bouleverser le quotidien mortuaire de l’entreprise.

À travers cette comédie mordante au rythme effréné, les 4 personnages hauts en couleur vous plongent dans les coulisses des métiers du funéraire et vous confrontent avec dérision à votre propre rapport à la mort !

Pièce de théâtre interprétée par la troupe Les Tréteaux du Val de Seine. 10 .

Salle des fêtes Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@wanadoo.fr

