Théâtre « Pompes Funèbres Bemot » Saint-Julien-les-Villas samedi 27 septembre 2025.
Gratuit
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
L’entrée est gratuite mais n’oubliez pas de vous rendre à la bibliothèque municipale de St Julien les Villas pour récupérer vos places.
Venez nombreux à l’auditorium pour une soirée de théâtre inoubliable ! .
Auditorium Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est
