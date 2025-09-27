Théâtre « Pompes Funèbres Bemot » Saint-Julien-les-Villas

Auditorium Saint-Julien-les-Villas Aube

Début : 2025-09-27 20:30:00

L’entrée est gratuite mais n’oubliez pas de vous rendre à la bibliothèque municipale de St Julien les Villas pour récupérer vos places.



Venez nombreux à l’auditorium pour une soirée de théâtre inoubliable ! .

Auditorium Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est

