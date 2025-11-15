Théâtre Pompidou des sous

Dugny-sur-Meuse Meuse

Début : Samedi Dimanche 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15 2025-11-16

Pièce de théâtre Pompidou des sous par la troupe Les Falouzards de l’association Un Grand bol d’Art , samedi 15 novembre à 20h00 et dimanche 16 novembre à 15h00, à la salle des fêtes de Dugny

Entrée libre

Réservation 06 09 64 91 00

Dans un parc public, un petit toutou, Pompidou, va provoquer des évènements insolites à lui tout seul. De nombreux personnages extravagants et colorés, vont partager leurs aventures avec ce cabot.

Plusieurs saynètes vont se succéder. Un petit clin d’œil à Molière, la politique, la religion, les manières et la vie des personnages tournent autour de ce cleps.

Le petit chien Pompidou Ouaf Ouaf, je remue la queue, je vous le promet, le rire sera présent !Tout public

Dugny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est +33 6 09 64 91 00

English :

Play Pompidou des sous by the troupe Les Falouzards from the association Un Grand bol d’Art , Saturday November 15 at 8:00 pm and Sunday November 16 at 3:00 pm, at the Dugny village hall

Free admission

Reservations: 06 09 64 91 00

In a public park, a little doggie, Pompidou, is going to cause some unusual events all by himself. A host of extravagant, colorful characters share their adventures with this pooch.

Several sketches follow one another. With a nod to Molière, politics, religion, manners and the lives of the characters revolve around this cleps.

Le petit chien Pompidou: Ouaf Ouaf, je remue la queue, je vous le promet, le rire sera présent!

German :

Theaterstück Pompidou des sous von der Theatergruppe Les Falouzards des Vereins Un Grand bol d’Art , Samstag, 15. November um 20.00 Uhr und Sonntag, 16. November um 15.00 Uhr, im Festsaal von Dugny

Eintritt frei

Reservierung: 06 09 64 91 00

In einem öffentlichen Park wird ein kleines Hündchen, Pompidou, ganz allein ungewöhnliche Ereignisse auslösen. Zahlreiche extravagante und farbenfrohe Figuren werden ihre Abenteuer mit diesem Köter teilen.

Mehrere Sketche folgen aufeinander. Eine kleine Anspielung auf Molière: Politik, Religion, Manieren und das Leben der Figuren drehen sich um diesen Köter.

Der kleine Hund Pompidou: Wau Wau, ich wedle mit dem Schwanz, ich verspreche Ihnen, es wird gelacht!

Italiano :

Spettacolo teatrale Pompidou des sous della troupe Les Falouzards dell’associazione Un Grand bol d’Art , sabato 15 novembre alle 20.00 e domenica 16 novembre alle 15.00, presso la sala del villaggio di Dugny

Ingresso libero

Prenotazioni: 06 09 64 91 00

In un parco pubblico, un cagnolino, Pompidou, sta per provocare da solo alcuni eventi insoliti. Molti personaggi stravaganti e colorati condivideranno le loro avventure con questo cagnolino.

Diversi sketch si susseguono in rapida successione. Con un cenno a Molière, la politica, la religione, le buone maniere e la vita dei personaggi ruotano intorno a questo cane.

Il piccolo chien Pompidou: Ouaf Ouaf, je remue la queue, je vous le promet, le rire sera présent!

Espanol :

Obra de teatro Pompidou des sous por la compañía Les Falouzards de la asociación Un Grand bol d’Art , sábado 15 de noviembre a las 20.00 h y domingo 16 de noviembre a las 15.00 h, en la sala de fiestas de Dugny

Entrada gratuita

Reservas: 06 09 64 91 00

En un parque público, un perrito, Pompidou, va a provocar él solo unos acontecimientos insólitos. Numerosos personajes extravagantes y pintorescos compartirán sus aventuras con este perrito.

Se suceden varios sketches. Con un guiño a Molière, la política, la religión, los modales y la vida de los personajes giran en torno a este perro.

¡El pequeño perro Pompidou: Ouaf Ouaf, je remue la queue, je vous le promet, le rire sera présent !

L’événement Théâtre Pompidou des sous Dugny-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-11-04 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE