Théâtre Salle Massenet Pont-Salomon
Théâtre Salle Massenet Pont-Salomon samedi 11 avril 2026.
Théâtre
Salle Massenet 18 rue de la Mairie Pont-Salomon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’association Jeunesse et Loisirs vous propose du théâtre.
.
Salle Massenet 18 rue de la Mairie Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jeunesseetloisirs43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Jeunesse et Loisirs association offers theater.
L’événement Théâtre Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène