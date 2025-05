Théâtre « Poquelinades » – TARBES Tarbes, 15 juin 2025 16:00, Tarbes.

Théâtre « Poquelinades » TARBES

15 juin 2025 16:00

Un dimanche par mois, Le Petit Théâtre Maurice Sarrazin accueille une compagnie amateure d’ici ou d’ailleurs pour le plus grand bonheur de ces passionnés de théâtre et pour le public toujours fidèle à ces rendez-vous.

La ville de Tarbes affirme un soutien fort à ces associations qui font vivre au quotidien le théâtre sur leur territoire, les accueillant dans les mêmes conditions que les professionnels.

C’est jour de carnaval ! Scapino va dresser les tréteaux de l’Illustre Théâtre sur la place publique.

Au programme, la commedia dell’ arte avec « Le mariage raté ». Les spectateurs, personnages des comédies de Messire Poquelin, dit Molière, se pressent… enfin pas tous… pour assister au spectacle !

Mais, dans l’ombre, la Compagnie du Saint-Sacrement complote en grand secret pour faire interdire la dernière pièce SCANDALEUSE que Molière a donnée à Versailles devant le roi. Et ce scandale a un nom TARTUFFE ! Une atteinte à la religion et aux bonnes moeurs… Un torchon qui devrait signer la fin de cet odieux écrivaillon et plonger ses œuvres impies dans l’oubli. Scapino parviendra-t-il, malgré la cabale, à résister à la pression et à faire jouer sa pièce ? Vous le saurez en regardant les « Poquelinades » où vous retrouverez, entre autres Armande, la femme savante, Mr et Mme Jourdain, Harpagon et… Jacqueline (Maître Jacques au féminin), Sganarelle et sa « carogne » de femme, Purgon et Diafoirus, docteurs es-crétinerie, et enfin les ravissantes Précieuses Ridicules.

Pièce écrite et mise en scène par Pierre Pomès

Attention, pas de CB le jour de la représentation.

TARBES 4 bis Quai de l’Adour

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93

English :

One Sunday a month, Le Petit Théâtre Maurice Sarrazin welcomes an amateur company from near and far, much to the delight of these theater enthusiasts and the ever-faithful audience.

The city of Tarbes is a strong supporter of these associations, which keep the theater alive on a daily basis in their area, welcoming them under the same conditions as professionals.

Carnival day! Scapino will be setting up the trestles of the Illustre Théâtre in the public square.

The program features commedia dell? arte with « Le mariage raté ». The spectators, all characters in the comedies of Messire Poquelin, aka Molière, flock to see the show well, not all of them!

But behind the scenes, the Compagnie du Saint-Sacrement is plotting in great secrecy to have Molière?s latest SCANDALOUS play, performed in Versailles before the King, banned. And the scandal has a name: TARTUFFE! An affront to religion and morality? A rag that should sign the end of this odious writer and plunge his impious works into oblivion. Despite the cabal, will Scapino be able to resist the pressure and get his play performed? Find out by watching the « Poquelinades », featuring Armande, the learned woman, Mr and Mme Jourdain, Harpagon and? Jacqueline (the feminine Maître Jacques), Sganarelle and his « carogne » of a wife, Purgon and Diafoirus, doctors es-crétinerie, and finally the delightful Précieuses Ridicules.

Written and directed by Pierre Pomès

> Online ticketing: See website (Contact details block)

Please note that no credit cards are accepted on the day of performance.

German :

An einem Sonntag im Monat empfängt das Petit Théâtre Maurice Sarrazin ein Amateurtheaterensemble aus dem In- und Ausland, zur großen Freude dieser Theaterliebhaber und des Publikums, das diesen Terminen immer treu bleibt.

Die Stadt Tarbes unterstützt diese Vereine, die das Theater in ihrem Gebiet täglich am Leben erhalten, und empfängt sie unter denselben Bedingungen wie die Profis.

Es ist Karnevalstag! Scapino wird die Böcke des Illustre Théâtre auf dem öffentlichen Platz aufstellen.

Auf dem Programm steht die Commedia dell? arte mit « Die gescheiterte Ehe ». Die Zuschauer, Figuren aus den Komödien von Messire Poquelin, genannt Molière, strömen herbei nicht alle um dem Spektakel beizuwohnen

Doch im Hintergrund schmiedet die Compagnie du Saint-Sacrement geheime Pläne, um das letzte skandalöse Stück, das Molière in Versailles vor dem König aufgeführt hat, verbieten zu lassen. Und dieser Skandal hat einen Namen: TARTUFFE! Ein Angriff auf die Religion und die guten Sitten? Ein Schundblatt, das das Ende dieses abscheulichen Schriftstellers bedeuten und seine gottlosen Werke in Vergessenheit geraten lassen sollte. Wird es Scapino gelingen, trotz der Kabale dem Druck standzuhalten und sein Stück zur Aufführung zu bringen? Sie werden es herausfinden, wenn Sie sich die « Poquelinades » ansehen, in denen Sie unter anderem auf folgende Personen treffen: Armande, die gelehrte Frau, Herr und Frau Jourdain, Harpagon und Jacqueline (Meister Jacques in weiblicher Form), Sganarelle und seine Frau « carogne », Purgon und Diafoirus, die Doktoren der Kretinerie, und schließlich die bezaubernden « Précieuses Ridicules ».

Das Stück wurde von Pierre Pomès geschrieben und inszeniert

> Online-Ticketing: Siehe Website (Block Kontaktdaten)

Achtung, keine BC am Tag der Aufführung.

Italiano :

Una domenica al mese, il Petit Théâtre Maurice Sarrazin ospita una compagnia amatoriale proveniente da vicino e da lontano, per la gioia di questi amanti del teatro e del pubblico sempre fedele a questi eventi.

La città di Tarbes sostiene fortemente queste associazioni, che fanno vivere quotidianamente il teatro sul territorio, accogliendole alle stesse condizioni dei professionisti.

Il giorno di Carnevale! Scapino allestirà i cavalletti dell’Illustre Théâtre nella piazza della città.

Il programma prevede la commedia dell’arte con « Le mariage raté ». Gli spettatori, personaggi delle commedie di Messire Poquelin, detto Molière, accorrono per assistere allo spettacolo beh, non tutti!

Ma dietro le quinte, la Compagnie du Saint-Sacrement sta tramando in gran segreto per far bandire l’ultima, SCANDALOSA commedia di Molière, rappresentata a Versailles davanti al Re. E lo scandalo ha un nome: TARTUFFE! Un attacco alla religione e alla morale? Uno straccio che dovrebbe segnare la fine di questo odioso scrittore e far sprofondare le sue empie opere nell’oblio. Nonostante la cabala, Scapino riuscirà a resistere alle pressioni e a far rappresentare la sua opera? Scopritelo guardando le « Poquelinades », con Armande, la donna colta, il signor e la signora Jourdain, Arpagone e Jacqueline (la donna Maître Jacques), Sganarelle e la sua « carogna » di moglie, Purgon e Diafoirus, dottori del cribbage, e infine le deliziose Précieuses Ridicules.

Scritto e diretto da Pierre Pomès

> Biglietteria online: vedere il sito web (sezione Contatti)

Si prega di notare che le carte di credito non sono accettate il giorno dello spettacolo.

Espanol :

Un domingo al mes, Le Petit Théâtre Maurice Sarrazin acoge a una compañía amateur de cerca o de lejos, para deleite de estos aficionados al teatro y del público, siempre fiel a estas manifestaciones.

La ciudad de Tarbes apoya firmemente a estas asociaciones, que dan vida diariamente al teatro en su barrio, acogiéndolas en las mismas condiciones que a los profesionales.

¡Día de Carnaval! Scapino instalará los caballetes del Illustre Théâtre en la plaza de la ciudad.

El programa incluye commedia dell? arte con « Le mariage raté ». Los espectadores, personajes de las comedias de Messire Poquelin, conocido como Molière, acuden en masa a ver el espectáculo… ¡bueno, no todos!

Pero entre bastidores, la Compagnie du Saint-Sacrement trama en gran secreto la prohibición de la última obra ESCANDALOSA de Molière, representada en Versalles ante el Rey. Y el escándalo tiene un nombre: ¡TARTUFFE! ¿Un ataque a la religión y a la moral? Un trapo que debería firmar el fin de este odioso escritor y sumir sus impías obras en el olvido. A pesar de la cábala, ¿será capaz Scapino de resistir la presión y conseguir que se represente su obra? Descúbrelo viendo las « Poquelinades », protagonizadas por Armande, la mujer culta, el Sr. y la Sra. Jourdain, Harpagon y Jacqueline (la mujer del Maître Jacques), Sganarelle y su « carogne » de esposa, Purgon y Diafoirus, doctores en cribbage, y, por último, las encantadoras Précieuses Ridicules.

Escrita y dirigida por Pierre Pomès

> Venta de entradas en línea: Consulte el sitio web (sección Datos de contacto)

Tenga en cuenta que no se aceptan tarjetas de crédito el día de la representación.

