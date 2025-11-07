Théâtre Poucette par la Cie Caminos Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence
Théâtre Poucette par la Cie Caminos
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07 19:00:00
2025-11-07
Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule.
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
English :
In the sand, images appear, disappear, wrap themselves around a piece of music… Before the eyes and ears of the audience, a story takes shape: that of Thumbelina, the immense and tiny child.
German :
Im Sand tauchen Bilder auf, verschwinden, winden sich um eine Musik… Vor den Augen und Ohren der Zuschauer entsteht eine Geschichte: die Geschichte von Däumelinchen, dem riesigen und winzigen Kind.
Italiano :
Nella sabbia, le immagini appaiono, scompaiono e si avvolgono intorno alla musica… Davanti agli occhi e alle orecchie del pubblico, prende forma una storia: quella di Pollicino, l’immensa e minuscola bambina.
Espanol :
En la arena, las imágenes aparecen, desaparecen y se envuelven alrededor de la música… Ante los ojos y los oídos del público, una historia toma forma: la de Pulgarcita, la inmensa y diminuta niña.
