Salle des fêtes Place de la République Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

2026-03-28 2026-03-29

L’atelier théâtre du centre social de Pouilly vous donne rendez-vous pour une soirée de représentations avec un ensemble de pièces qui vous sera présenté. Sur réservation. .

