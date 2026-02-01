Théâtre pour enfant La petite sorcière Théâtre Municipal de Nevers Nevers

Théâtre pour enfant La petite sorcière

Samedi 21 Février à 16h, théâtre pour enfant avec La Petite sorcière au Théâtre de Nevers.

Est ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ? Moi plus du tout !

Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène !

Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur.

Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants.

Après le Flocon magique , le nouveau spectacle pour les tout-petits d’Irina Gueorguiev.

Durée 30 minutes et pour les enfants de 1 à 5 ans

Sur réservation www.grand-est-spectacles.fr .

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

