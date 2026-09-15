Théâtre pour enfants-ados Salle Saint-Exupéry Biscarrosse
mercredi 16 septembre 2026 · Salle Saint-Exupéry · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Théâtre pour enfants-ados
Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 13:30:00
fin : 2026-09-16 15:00:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16
Tu as entre 11 et 18 ans ?
Tu ressens :
– l’envie de jouer sur scène
– le besoin de t’exprimer le désir d’autonomie le goût de l’aventure…
Viens rejoindre la Compagnie La Relève !
Lancement 16 septembre 13h30
Formation encadrement supervision
Association Levez l’Encre !
1h30 tous les mercredis, hors vacances scolaires .
Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 28 46 33 mirella.levezlencre@gmail.com
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English : Théâtre pour enfants-ados
L’événement Théâtre pour enfants-ados Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grands Lacs
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