Théâtre pour enfants-ados Salle Saint-Exupéry Biscarrosse

Informations pratiques

Biscarrosse

Théâtre pour enfants-ados

Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse Landes

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 13:30:00

fin : 2026-09-16 15:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16

Tu as entre 11 et 18 ans ?

Tu ressens :

– l’envie de jouer sur scène

– le besoin de t’exprimer le désir d’autonomie le goût de l’aventure…

Viens rejoindre la Compagnie La Relève !

Lancement 16 septembre 13h30

Formation encadrement supervision

Association Levez l’Encre !

1h30 tous les mercredis, hors vacances scolaires .

Salle Saint-Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 28 46 33 mirella.levezlencre@gmail.com

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English : Théâtre pour enfants-ados

L’événement Théâtre pour enfants-ados Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Grands Lacs