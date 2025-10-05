Théâtre pour enfants Le vélo sans les mains Compiègne

Théâtre pour enfants Le vélo sans les mains

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Auteur Morgane Raoux

Genre Spectacle dès 4 ans

Un concert participatif pour apprentis musiciens épanouis !

Pour faire du vélo sans les mains, il faut une bonne dose de confiance et de maîtrise, mais ensuite quelle liberté !

Devenir musicien demande la même audace !

Morgane et sa clarinette, accompagnée d’Olga au piano, vous proposent un concert qui invite les enfants à faire de la musique avec elles, de la façon la plus spontanée qu’il soit ; en chantant et en s’accompagnant avec des percussions corporelles.

Les enfants découvriront le plaisir de chanter ensemble et trouveront le chemin d’appropriation des différentes notions musicales, en jouant avec les notes, les rythmes, les nuances, le tempo et les mots.

Faire du vélo sans les mains, c’est possible, mais assister au concert de Morgane sans se servir de sa voix ou de ses mains, c’est impossible !

Durée 55 minutes 13 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

