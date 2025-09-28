Théâtre pour enfants L’île aux monstres Compiègne

Théâtre pour enfants L’île aux monstres

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 13

13

Tarif adulte

Début : 2025-09-28 11:00:00

2025-09-28

Genre Conte musical

Un conte océanien à partir de 3 ans.

Île était une fois …

Une île paradisiaque perdue dans les constellations d’archipels de l’océan Pacifique. Ses habitants y vivaient heureux.

Mais un jour des monstres apparurent, faisant fuir les gens de l’île. Ils déménagèrent en emportant tout avec eux, la nourriture, les cochons, les poules et même grand mère.

Seuls restaient une femme et ses deux enfants.

Leur mission libérer l’île des monstres !

Un conte océanien qui incite à dépasser ses peurs et à regarder au delà des apparences.

Lecture musicale par deux musiciens interprètes à partir de 3 ans.

Durée 30 minutes 13 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

