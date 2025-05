Théâtre pour enfants : Ma grand-mère est mythologiste – TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 1 juin 2025 17:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-01 17:30 – 18:30

Gratuit : non Tarif unique : 10 € Réservation :02 40 12 12 28 / Billetterie Jeune Public

Mais cet hôpital est un vrai labyrinthe, tous les couloirs se ressemblent. La jeune femme se perd, elle ne souhaite que retrouver sa grand-mère. Mais la quête ne sera pas facile, elle verra resurgir ses souvenirs au fil des couloirs, croisera des monstres antiques, des héros un peu trop beaux, une infirmière un peu trop étrange…Mais surtout, elle y découvrira la force des mythes qui lui ont été transmis par sa Grand-Mère. Les histoires sont le fil d’Ariane que l’on suit pour s’y retrouver quand on est perdu.Avec Noémie Truffaut et Carmen Leroy. Regard extérieur de Laurent Carudel.À partir de 7 ansDurée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/