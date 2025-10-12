Théâtre pour enfants Rêve, ballades imaginaires Compiègne

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 13 – 13 –

13

Tarif adulte

Début : 2025-10-12 11:00:00

Auteur Juliette Charlet, Simon Noëns

Genre Spectacle dès 3 ans

Deux conteurs vont vous chanter l’histoire d’Hugo, un petit garçon qui redoute l’heure du coucher.

Ensemble, ils vous plongeront dans le monde des rêves, l’occasion d’y rencontrer un loup, une sorcière, une lune, un ogre au drôle de caractère comme autant de personnages peuplant l’imagination des enfants.

A travers chamailleries et chansons, Juliette et Simon vous emmènent en ballades !

Créé pour le jeune spectateur, ce spectacle s’est construit à travers la parole et le regard de l’enfant afin de rester au plus proche de ses préoccupations et tend à évoluer à chaque représentation par le biais de l’interaction et du dialogue avec le jeune public.

Prenant la forme d’un voyage initiatique, les enfants pourront s’identifier au personnage d’Hugo en se confrontant aux angoisses de ce petit garçon. L’enfant se questionne sur ses propres peurs renforçant la dimension cathartique de ce conte musical.

A travers des ballades imaginaires racontées et chantées le spectateur plonge dans un univers onirique, échappant au réel à l’aide de mélodies variées et d’instruments singuliers, alliés à un travail visuel sur l’ombre et la lumière. 13 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

