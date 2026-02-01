Théâtre pour enfants Rêve, ballades imaginaires Compiègne

Théâtre pour enfants Rêve, ballades imaginaires

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-22 11:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-22

Auteur Juliette Charlet, Simon Noëns

Genre Spectacle dès 3 ans

Deux conteurs vont vous chanter l’histoire d’Hugo, un petit garçon qui redoute l’heure du coucher.

Ensemble, ils vous plongeront dans le monde des rêves, l’occasion d’y rencontrer un loup, une sorcière, une lune, un ogre au drôle de caractère comme autant de personnages peuplant l’imagination des enfants.

A travers chamailleries et chansons, Juliette et Simon vous emmènent en ballades !

Créé pour le jeune spectateur, ce spectacle s’est construit à travers la parole et le regard de l’enfant afin de rester au plus proche de ses préoccupations et tend à évoluer à chaque représentation par le biais de l’interaction et du dialogue avec le jeune public.

Prenant la forme d’un voyage initiatique, les enfants pourront s’identifier au personnage d’Hugo en se confrontant aux angoisses de ce petit garçon. L’enfant se questionne sur ses propres peurs renforçant la dimension cathartique de ce conte musical.

A travers des ballades imaginaires racontées et chantées le spectateur plonge dans un univers onirique, échappant au réel à l’aide de mélodies variées et d’instruments singuliers, alliés à un travail visuel sur l’ombre et la lumière.

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

Author: Juliette Charlet, Simon Noëns

Genre: Show from 3 years old

Two storytellers sing the story of Hugo, a little boy who dreads bedtime.

Together, they’ll plunge you into the world of dreams, where you’ll meet a wolf, a witch, a moon and an ogre with a strange personality, all characters that inhabit children’s imaginations.

Through bickering and song, Juliette and Simon take you for a ride!

Created with the young audience in mind, this show is built around children’s words and views, to stay as close as possible to their concerns, and tends to evolve with each performance through interaction and dialogue with the young audience.

Taking the form of a voyage of initiation, children will be able to identify with the character of Hugo as they confront the anxieties of this little boy. Children question their own fears, reinforcing the cathartic dimension of this musical tale.

Through imaginary ballads told and sung, the spectator plunges into a dreamlike universe, escaping from reality with the help of varied melodies and singular instruments, combined with visual work on light and shadow.

