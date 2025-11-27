Théâtre « Pour la consolation » Saint-Valery-en-Caux

Théâtre « Pour la consolation » Saint-Valery-en-Caux jeudi 27 novembre 2025.

Théâtre « Pour la consolation »

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

« Pour la consolation » variation sur le thème de la fuite en cinq histoires

Pour la consolation est un spectacle à la croisée du docu/fiction, où prennent vie des personnages en marge, inadaptés, traversés par des élans de liberté. Ils fuient non par lâcheté, mais pour créer des brèches dans ce qui enferme, pour faire advenir d’autres possibles. Les artistes inspirés par Jean Giono, Henri Laborit, Gilles Deleuze et Félix Guattari explorent la fuite comme une force vitale, un mouvement qui interroge notre place dans le monde, nos désirs d’émancipation et nos manières de résister.

Un spectacle en perpétuel mouvement, comme une comète il ne commence jamais vraiment et ne se termine pas tout à fait.

Nourri d’improvisations, de récits réels issus de documentaires comme Galères de femmes ou Punk à chien, Pour la consolation est une invitation à la réflexion, où le public devient acteur de son propre regard. Un théâtre vivant, un théâtre libre qui fait de la fuite une puissance d’action.

A 20h00, durée 1h30

Tarifs C

14 ans + .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

English : Théâtre « Pour la consolation »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre « Pour la consolation » Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre