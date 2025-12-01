Théâtre Pour le meilleur et pour le dire Le Poulailler Le Havre

Théâtre Pour le meilleur et pour le dire

Le Poulailler
7 Rue du Général Sarrail
Le Havre
Seine-Maritime

2025-12-19 20:30:00

2025-12-19

Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions, tombe amoureuse d’un homme merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu peut les mener à la séparation, sauf si l’entourage s’en mêle ou si la psychanalyse le démêle.

À moins que l’émotion et le rire ne permettent de trouver le chemin de la parole et de l’amour. À moins que la capacité de s’aimer soi-même ne permette finalement de s’aimer tout court.

Le Poulailler
7 Rue du Général Sarrail
Le Havre 76600
Seine-Maritime
Normandie
+33 2 35 43 32 16
contact@lepoulailler-lehavre.fr

