Théâtre Pour le meilleur et pour le dire Le Poulailler Le Havre
Théâtre Pour le meilleur et pour le dire Le Poulailler Le Havre samedi 14 février 2026.
Théâtre Pour le meilleur et pour le dire
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions, tombe amoureuse d’un homme merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu peut les mener à la séparation, sauf si l’entourage s’en mêle ou si la psychanalyse le démêle.
À moins que l’émotion et le rire ne permettent de trouver le chemin de la parole et de l’amour. À moins que la capacité de s’aimer soi-même ne permette finalement de s’aimer tout court.
Réservation obligatoire .
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Pour le meilleur et pour le dire
L’événement Théâtre Pour le meilleur et pour le dire Le Havre a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie