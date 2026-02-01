Théâtre Pour le meilleur et pour le dire Salle des Fêtes Touques

Théâtre Pour le meilleur et pour le dire

Salle des Fêtes 8 Bis Avenue Charles de Gaulle Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 21:50:00

Date(s) :

2026-02-13

Qualifiée de comédie irrésistible , la pièce est décrite comme se situant entre Marivaux et Woody Allen par le magazine Elle.

Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions tombe amoureuse d’un homme merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le non-dit, le malentendu peut les mener à la séparation sauf si l’entourage s’en mêle ou si la psychanalyse le démêle.

À moins que l’émotion et le rire ne permettent de trouver le chemin de la parole et de l’amour.

À moins que la capacité de s’aimer soi-même ne permette finalement de s’aimer tout court.

Une pièce de David Basant et Mélanie Reumaux.

La presse en parle

Parmi les spectacles à ne pas rater, une comédie romantique pétillante. L’esprit de Feydeau et l’écriture de Woody Allen L’EXPRESS

Des spectateurs qui rient beaucoup…un jeu mené tambour battant FIGAROSCOPE

A partir de 7 ans. .

Salle des Fêtes 8 Bis Avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie +33 6 50 44 21 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Pour le meilleur et pour le dire

Described as an irresistible comedy , Elle magazine described the play as somewhere between Marivaux and Woody Allen.

L’événement Théâtre Pour le meilleur et pour le dire Touques a été mis à jour le 2026-02-04 par OT SPL Deauville