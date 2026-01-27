Théâtre pour le meilleur et pour le pire rue de l’Agriculture Montbeugny

Théâtre pour le meilleur et pour le pire

rue de l’Agriculture Salle polyvalente Etienne Fusil Montbeugny Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Par la troupe Le Hérisson et organisé par le comité des fêtes de Montbeugny Une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie.

rue de l’Agriculture Salle polyvalente Etienne Fusil Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 96 66 34 comitedesfetesmontbeugny@outlook.fr

English :

By the troupe Le Hérisson and organized by the Montbeugny Festival Committee A play by Jean Franco and Guillaume Mélanie.

