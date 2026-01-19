Théâtre pour le meilleur et pour le pire place de Lattre de Tassigny Moulins

Théâtre pour le meilleur et pour le pire

place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

La troupe Le Hérisson présente sa nouvelle comédie de Jean Frango et Guillaume Mélanie lors d’un après-midi, organisé par le Club moulinois de l’âge d’or.

.

place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 51 58

English :

The troupe Le Hérisson presents its new comedy by Jean Frango and Guillaume Mélanie during an afternoon organized by the Club moulinois de l’âge d’or.

L’événement Théâtre pour le meilleur et pour le pire Moulins a été mis à jour le 2026-01-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région