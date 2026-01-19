Théâtre pour le meilleur et pour le pire place de Lattre de Tassigny Moulins
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-01 15:00:00
La troupe Le Hérisson présente sa nouvelle comédie de Jean Frango et Guillaume Mélanie lors d’un après-midi, organisé par le Club moulinois de l’âge d’or.
place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 51 58
English :
The troupe Le Hérisson presents its new comedy by Jean Frango and Guillaume Mélanie during an afternoon organized by the Club moulinois de l’âge d’or.
