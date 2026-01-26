Théâtre pour le meilleur et pour le pire Salle des 3 Vallées Trévol

Théâtre pour le meilleur et pour le pire

Salle des 3 Vallées 6 route de Moulins Trévol Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La troupe Le Hérisson présente une comédie savoureuse et mordante Pour le meilleur et pour le pire. Une soirée théâtre pleine d’humour, de rebondissements et de situations cocasses, portée par des comédiens passionnés.

Salle des 3 Vallées 6 route de Moulins Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 32 93 72

English :

The troupe Le Hérisson presents a tasty, biting comedy: Pour le meilleur et pour le pire. An evening of theater full of humor, twists and turns and funny situations, performed by passionate actors.

