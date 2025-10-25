Théâtre « Pour le me!lleur… » de Gaëlle Gauthier et Arnaud Gidoin Cinéma du Casino Houlgate

Comment « un vrai couple » a survécu à l’arrivée de 2 enfants en 2 ans ? Est-ce que « La Pat Patrouille » a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est-ce que Baby Shark a dévoré A.C.D.C. ? Beaucoup plus occupés, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures, en famille et pour le meilleur… .

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 28 75 75

English : Théâtre « Pour le me!lleur… » de Gaëlle Gauthier et Arnaud Gidoin

How did « a real couple » survive the arrival of 2 children in 2 years? Arnaud and Gaëlle are much busier, but just as crazy as ever, and are back for new adventures, as a family, and for the best?

German : Théâtre « Pour le me!lleur… » de Gaëlle Gauthier et Arnaud Gidoin

Wie hat ein « echtes Paar » die Ankunft von zwei Kindern in zwei Jahren überlebt? Arnaud und Gaëlle sind viel beschäftigter, aber immer noch so verrückt wie eh und je. Sie kommen zurück, um neue Abenteuer zu erleben, mit der Familie und für das Beste?

Italiano :

Come ha fatto una « vera coppia » a sopravvivere all’arrivo di 2 bambini in 2 anni? Arnaud e Gaëlle sono molto più impegnati, ma pazzi come sempre, e sono tornati per nuove avventure, come famiglia, e per tutto il meglio?

Espanol :

¿Cómo ha sobrevivido « una pareja de verdad » a la llegada de 2 niños en 2 años? Arnaud y Gaëlle están mucho más ocupados, pero igual de locos que siempre, y vuelven para vivir nuevas aventuras, en familia, y para todo lo mejor..

