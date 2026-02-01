Théâtre pour les oreilles Construire un feu Maison du Parc du Haut Jura Lajoux

Théâtre pour les oreilles Construire un feu

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Le samedi 21 février de 16h à 17h

Dans le cadre du OFF du Festival des Rendez-vous de l’Aventure, découvrez l’adaptation audio inédite de la célèbre nouvelle de Jack London, écrivain et aventurier de la ruée vers l’or dans le Klondike. Raphaëlle Delisle propose une mise en scène à trois voix, enrichie de bruitages et de musique, pour raconter l’histoire d’un homme avide d’or… et du prix qu’il devra payer.

Fermez les yeux, installez-vous confortablement dans un espace tamisé et laissez-vous emporter par ce théâtre pour les oreilles.

Durée 1h

Age minimum tout public .

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre pour les oreilles Construire un feu

L’événement Théâtre pour les oreilles Construire un feu Lajoux a été mis à jour le 2026-01-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)