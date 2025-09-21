Théâtre Pour nous aussi, les vacances ! Châteaudun

Début : 2025-09-21 15:30:00

Pièce de théâtre de la Troupe de l’association LADASSOL (La Différence au Service de la Solitude). Plongez dans un monde magique découvrez l’univers des rencontres en jeunes et seniors de l’association. Pièce mise en scène par Christophe Donné, avec la participation de Philippe Chevereau.

Théâtre de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 84 24 08 27

Play by the troupe from the LADASSOL association (La Différence au Service de la Solitude). Immerse yourself in a magical world: discover the world of encounters between young people and seniors from the association. Directed by Christophe Donné, with the participation of Philippe Chevereau.

Theaterstück der Theatergruppe des Vereins LADASSOL (La Différence au Service de la Solitude). Tauchen Sie ein in eine magische Welt: Entdecken Sie die Welt der Begegnungen zwischen Jugendlichen und Senioren des Vereins. Das Stück wurde von Christophe Donné inszeniert, unter Mitwirkung von Philippe

Spettacolo della troupe dell’associazione LADASSOL (La Différence au Service de la Solitude). Immergetevi in un mondo magico: scoprite il mondo degli incontri tra giovani e anziani dell’associazione. Regia di Christophe Donné, con la partecipazione di Philippe Chevereau.

Obra de teatro de la compañía de la asociación LADASSOL (La Différence au Service de la Solitude). Sumérjase en un mundo mágico: descubra el mundo de los encuentros entre jóvenes y mayores de la asociación. Dirigida por Christophe Donné, con la participación de Philippe Chevereau.

