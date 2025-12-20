Théâtre Pour ton cœur Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Théâtre Pour ton cœur

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Durée 60 minutes.

Par la compagnie Batcharte Dantza.

C’est par une nuit agitée que la petite fille, prénommée Numa, est témoin d’une scène entre ses parents. Elle n’aurait pas dû la voir, pourtant ses yeux et ses oreilles sont bien trop curieux. Le corps de ses parents s’agite, sa voix griffe son esprit, le monstre est réveillé. C’est là qu’elle voit sous la chemise de son père, un trou à la place de son coeur.

Ce spectacle aborde les thématiques de la famille, la violence intra-familiale, le lien père/enfant et la construction de soi. .

