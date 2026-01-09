[Théâtre] Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ? Jérôme Rouger La Martingale Méru

[Théâtre] Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ? Jérôme Rouger La Martingale

32 avenue du 11 Novembre Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05 21:30:00

Date(s) :

2026-02-05

Jérôme Rouger nous offre un discours d’une drôlerie sans faille, une façon fine et joyeuse de nous interroger sur notre propre condition !

Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables ? Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde lors de cette conférence, les questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf. Entre informations scientifiques et propos plus discutables, poule mouillée et chair de poule, cette pseudo conférence investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique, pour refléter par un regard aigu et décalé des problématiques très actuelles…

32 avenue du 11 Novembre Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meu.fr

English :

Jérôme Rouger offers us an unfailingly funny discourse, a fine, joyful way of questioning our own condition!

But why do chickens feel the need to stick together, in conditions that seem so unenviable? In this talk, Professor Rouger, director of the School of Mobile Agriculture, discusses the rights of the hen and the living conditions of the egg. Between scientific information and more debatable statements, chicken and goose bumps, this pseudo-conference invests both the field of the absurd and the metaphysical, to reflect through an acute and offbeat look at very current issues…

