Théâtre Pourquoi moi

Espace Culturel Paulette Donzel Gilley Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 22:30:00

Date(s) :

2026-04-18

A 20h30 (durée 2h).

Organisé par les Montoillots de Deluz, au profit de l’association ALEDD (Association pour le Lien, l’Entraide et le Droit à la Différence). Comédie d’Olivier Lejeune interprétée par la troupe Les Montoillots de Deluz, cette comédie irrésistible vous embarque dans les péripéties d’un emménagement mouvementé.

8€ adulte, 6€ enfant (- 12 ans).

Réservations par téléphone ou sur helloasso.com. .

Espace Culturel Paulette Donzel Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 63 21 36

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English : Théâtre Pourquoi moi

L’événement Théâtre Pourquoi moi Gilley a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS