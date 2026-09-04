Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Théâtre: Pourtant on peut l’ouvrir

Site ostréicole de Kermancy La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 19:00:00

fin : 2027-05-21 20:00:00

Date(s) :

2027-05-21

Spectacle pluridisciplinaire sur l’huître dans le cadre du temps fort La Vigie sur Mer

Intrigante autant que désirée, l’huître évoque dans l’imaginaire collectif les fêtes de fin d’année ou les vacances en bord de mer. Et si ce bivalve nous dévoilait un univers de découvertes et de curiosités ?

Pourquoi les amateurs d’huîtres ont-ils l’impression de “boire la mer” ? Comment l’huître naît-elle, croît-elle et devient-elle un objet poétique, une fois nos sens éveillés ?

Maryse Meiche, accompagnée du musicien Fabrice Naud, transforme un sujet d’apparence triviale en une expérience esthétique, capable de ravir aussi bien nos papilles que nos pupilles et nos oreilles, tout en questionnant notre rapport au milieu marin.

Cette variation théâtrale, musicale et ludique sur l’huitre est jouée en plein air sur un site ostréicole – le chaland servant de scène, avec comme toile de fond le décor naturel de la rivière de Crac’h.

Les frères Paranthoën :

Le spectacle est suivi d’une dégustation d’huitres et d’un moment musical avec Les Frères Paranthoën, virtuoses de l’accordéon, du violon et du chant, qui présenteront leur répertoire alliant musique bretonne et improvisation.

Dès 8 ans – Durée 1h .

Site ostréicole de Kermancy La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre: Pourtant on peut l’ouvrir La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon