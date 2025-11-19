Théâtre Pousse Poussette par la Cie ATeLIER MoBILE Charleville-Mézières

Théâtre Pousse Poussette par la Cie ATeLIER MoBILE

Théâtre, marionnettes et musique Tout public à partir de 15 mois durée : 25 minutesCe spectacle est programmé en partenariat avec le dispositif des 1000 premiers jours.Un bébé malicieux, des grands-parents toujours amoureux, des doudous qui volent, une couche à changer, un biberon à secouer… Rien ne se passe comme prévu et bébé s’échappe !Comment se remettre à pouponner quand on a tout oublié ?À la lisière de la marionnette, du théâtre d’objet, et de la magie, Pousse Poussette est un spectacle familial visuel et musical fondé sur le partage et qui nous parle de manière ludique et poétique de la relation grands-parents petits-enfants.Adapté aux plus petits dès 15 mois, il interroge aussi les plus grands en amenant des situations identifiables traitées avec humour.

Theater, puppets and music ? Audience 15 months and over ? duration: 25 minutesThis show is programmed in partnership with the 1000 premiers jours program.A mischievous baby, grandparents still in love, soft toys flying around, a diaper to change, a bottle to shake? nothing goes according to plan, and baby escapes Nothing goes according to plan, and baby escapes… How do you go back to dolling up when you’ve forgotten everything? On the edge of puppetry, object theater and magic, Pousse Poussette is a visual and musical family show based on sharing, and which speaks to us in a playful and poetic way of the grandparent/grandchild relationship. Adapted to the youngest from 15 months, it also questions the older ones by bringing up identifiable situations treated with humor.

Theater, Puppentheater und Musik ? Ein schelmisches Baby, immer verliebte Großeltern, fliegende Kuscheltiere, eine Windel, die gewechselt werden muss, eine Flasche, die geschüttelt werden muss? Pousse Poussette ist ein visuelles und musikalisches Familienstück an der Grenze zwischen Marionette, Objekttheater und Zauberei, das auf dem Teilen basiert und uns auf spielerische und poetische Weise von der Beziehung zwischen Großeltern und Enkelkindern erzählt.Es ist für die Kleinsten ab 15 Monaten geeignet, stellt aber auch die Größeren in Frage, indem es erkennbare Situationen mit Humor behandelt.

Teatro, burattini e musica? Adatto a tutte le età a partire da 15 mesi? Durata: 25 minutiQuesto spettacolo è programmato in collaborazione con il programma 1000 premiers jours.Un bambino dispettoso, nonni ancora innamorati, peluche che volano, un pannolino da cambiare, un biberon da agitare… Niente va secondo i piani e il bambino scappa…! Niente va secondo i piani e il bambino scappa… Come si fa a tornare a fare la bambola quando si è dimenticato tutto? Al confine tra teatro di figura, teatro d’oggetti e magia, Pousse Poussette è uno spettacolo visivo e musicale per famiglie che si basa sulla condivisione e che ci parla in modo giocoso e poetico del rapporto tra nonni e nipoti. Adatto ai più piccoli a partire dai 15 mesi, solleva anche domande per i bambini più grandi, riportando situazioni identificabili trattate con umorismo.

Teatro, marionetas y música ? Apto para todas las edades a partir de 15 meses ? duración: 25 minutosEste espectáculo está programado en colaboración con el programa 1000 premiers jours.Un bebé travieso, abuelos todavía enamorados, peluches que vuelan, un pañal que cambiar, un biberón que agitar… ¡Nada sale según lo previsto y el bebé se escapa…! Nada sale según lo previsto y el bebé se escapa… ¿Cómo volver a vestirse cuando se ha olvidado todo? En el límite entre los títeres, el teatro de objetos y la magia, Pousse Poussette es un espectáculo familiar visual y musical basado en el compartir y que nos habla de forma lúdica y poética de la relación entre abuelos y nietos. Apto para los más pequeños a partir de 15 meses, también plantea preguntas a los niños más mayores al plantear situaciones identificables tratadas con humor.

