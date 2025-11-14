Théâtre Poussez-vous, les mecs ! Espace des Augustins Montauban
Théâtre Poussez-vous, les mecs ! Espace des Augustins Montauban vendredi 14 novembre 2025.
Théâtre Poussez-vous, les mecs !
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Tarif réduit
Vendredi 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
Date(s) :
2025-11-14
Un spectacle d'après Les Frustrés et Les Mères de Claire Bretécher, autrice de bande dessinée et dessinatrice pour Le Nouvel Observateur.
+33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
English : Theater Move over, guys!
A show based on "Les Frustrés" and "Les Mères" by Claire Bretécher, comic book author and illustrator for Le Nouvel Observateur.
German :
Eine Aufführung nach « Les Frustrés » und « Les Mères » von Claire Bretécher, Comicautorin und Zeichnerin für Le Nouvel Observateur.
Italiano :
Basato su « Les Frustrés » e « Les Mères » di Claire Bretécher, autrice di fumetti e vignettista per Le Nouvel Observateur.
Espanol : Teatro ¡Apartaos, muchachos!
Un espectáculo basado en "Les Frustrés" y "Les Mères" de Claire Bretécher, autora de cómics e ilustradora de Le Nouvel Observateur.
