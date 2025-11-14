Théâtre Poussez-vous, les mecs ! Espace des Augustins Montauban

Théâtre Poussez-vous, les mecs ! Espace des Augustins Montauban vendredi 14 novembre 2025.

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

2025-11-14

Un spectacle d’après Les Frustrés et Les Mères de Claire Bretécher, autrice de bande dessinée et dessinatrice pour Le Nouvel Observateur.

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

English : Theater Move over, guys!

A show based on “Les Frustrés” and “Les Mères” by Claire Bretécher, comic book author and illustrator for Le Nouvel Observateur.

German :

Eine Aufführung nach « Les Frustrés » und « Les Mères » von Claire Bretécher, Comicautorin und Zeichnerin für Le Nouvel Observateur.

Italiano :

Basato su « Les Frustrés » e « Les Mères » di Claire Bretécher, autrice di fumetti e vignettista per Le Nouvel Observateur.

Espanol : Teatro ¡Apartaos, muchachos!

Un espectáculo basado en “Les Frustrés” y “Les Mères” de Claire Bretécher, autora de cómics e ilustradora de Le Nouvel Observateur.

