Théâtre – Première répétition Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes mardi 30 septembre 2025.

Un spectacle mêlant musique, théâtre, qui retrace l’histoire d’un groupe de punk féministe fictif. De Manon Ayçoberry, Camille Falbriard, Zoé Labasse et Siloë Saint-Pierre – Cie L’ONDE,

« Première répétition est une performance à la croisée des genres – mêlant théâtre, concert et documentaire sonore –, qui tente de retracer ce qui s’est joué entre la naissance et la mort d’un groupe de musique expérimentale.

Figure marquante de l’underground au succès aussi bref que fulgurant, Première répétition est tombé dans une longue nuit d’oubli après sa courte trajectoire de comète.

Unanimement captivées par leur histoire et leur oeuvre, nous, quatre actrices comme il y a eu un jour ces quatre musiciennes, avons choisi de raconter leur parcours et de replacer leur histoire sous les projecteurs.

Les quatre pionnières de la « musique instinctive » la définissent comme une musique créée sans apprentissage, sans solfège, parfois sans harmonie, et surtout sans répétition – chaque concert étant pour elles un éternel recommencement.

Avec l’audace d’adolescentes bien décidées à monter leur premier groupe, nous nous sommes plongées dans l’expérience, guidées et inspirées par les mouvements punk féministes et Do It Yourself.

En tant qu’actrices, femmes et jeunes, nous avons été appelées par ce concept qui est aussi un questionnement : que peut-on faire de nous-mêmes, et quand peut-on le faire ? La réponse est tout. La réponse est maintenant.

Bienvenue à notre Première répétition. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-30T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-30T21:00:00.000+02:00

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/theatre-premiere-repetition

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2