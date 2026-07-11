Théâtre Premières Scènes ! Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle
vendredi 18 décembre 2026 · Place Xan Ithourria · Saint-Pée-sur-Nivelle
Informations pratiques
Saint-Pée-sur-Nivelle
Théâtre Premières Scènes !
Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:30:00
fin : 2026-12-18 22:30:00
Date(s) :
2026-12-18
Premières scènes, premiers jeux !
Premières scènes marque le premier temps fort du parcours des ateliers de l’association de théâtre Scaramuccia. En quelques semaines, enfants, adolescents et adultes ont exploré le texte, le jeu, la construction du personnage, l’écoute et la présence au plateau. Pour nos 140 comédiens amateurs, c’est l’heure de la rencontre avec le public. Sur la scène de Larreko, ils vous proposeront un enchaînement de scènes vives, conçu comme une véritable pochette surprise. Venez découvrir le fruit de leur travail, encourager leur progression et vibrer au rythme de cette énergie collective. .
Place Xan Ithourria Espace Culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69
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English : Théâtre Premières Scènes !
L’événement Théâtre Premières Scènes ! Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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