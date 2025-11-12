Théâtre Prendre soin Le Volcan Le Havre

Théâtre Prendre soin

Alexander Zeldin Compagnie A Zeldin

Recréation avec des interprètes français du premier volet d’une trilogie sur les inégalités (Beyond Caring), Prendre Soin poursuit la démarche naturaliste du metteur en scène Alexander Zeldin qui pratique un théâtre au plus près de la crudité du réel. Décor brut de décoffrage, réalisme et dépouillement des situations, nous sommes en immersion dans les locaux d’une boucherie industrielle où cinq agents d’entretien se croisent, se relaient, s’activent pour nettoyer, frotter, faire place nette sur des cycles horaires en décalé. Soumis à des tâches ingrates et harassantes, à des contrats précaires, à un rythme de travail haché, ils trouvent de maigres échappées dans leurs pauses et tissent des liens entre eux. Avec délicatesse, sans édulcorer la précarité qu’il observe à la loupe mais sans pathos non plus, Alexander Zeldin dégraisse sa ligne narrative jusqu’à l’os pour élaborer un théâtre sans fard, qui nous renvoie la violence du quotidien des plus démunis.

À partir de 12 ans

Durée 1h30

Inscription obligatoire .

