Théâtre Presque égal à Salle polyvalente La Guierche

Théâtre Presque égal à Salle polyvalente La Guierche samedi 15 novembre 2025.

Théâtre Presque égal à

Salle polyvalente Rue Principale La Guierche Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 22:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Avec le Cie Quai de Scène

Le groupe d’adultes confirmés de QUAI DE SCÈNE présentera la pièce de théâtre [Presque égal à] de Jonas Hassen Khemiri, mise en scène par Ivana Raibaud.

[Presque égal à]

de Jonas Hassen Khemiri est une comédie contemporaine drôle et grinçante.

À travers le parcours de personnages très proches de nous, la pièce interroge la valeur de nos existences dans un monde de règles et de contraintes… Il y a Peter, SDF, obligé de faire la manche pour aller voir sa sœur hospitalisée dans une ville voisine. Andrej, dont le nom de famille étranger l’empêche d’obtenir un poste de directeur. Freya, placardisée à soixante ans. Ou encore Martina qui n’arrive pas à joindre les deux bouts…

Attention Bien que visible par un jeune public, ce spectacle ne leur est pas directement destiné. .

Salle polyvalente Rue Principale La Guierche 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 61 23

