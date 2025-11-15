Théâtre Presque égal à Salle polyvalente La Guierche
Théâtre Presque égal à Salle polyvalente La Guierche samedi 15 novembre 2025.
Théâtre Presque égal à
Salle polyvalente Rue Principale La Guierche Sarthe
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 22:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Avec le Cie Quai de Scène
Le groupe d’adultes confirmés de QUAI DE SCÈNE présentera la pièce de théâtre [Presque égal à] de Jonas Hassen Khemiri, mise en scène par Ivana Raibaud.
[Presque égal à]
de Jonas Hassen Khemiri est une comédie contemporaine drôle et grinçante.
À travers le parcours de personnages très proches de nous, la pièce interroge la valeur de nos existences dans un monde de règles et de contraintes… Il y a Peter, SDF, obligé de faire la manche pour aller voir sa sœur hospitalisée dans une ville voisine. Andrej, dont le nom de famille étranger l’empêche d’obtenir un poste de directeur. Freya, placardisée à soixante ans. Ou encore Martina qui n’arrive pas à joindre les deux bouts…
Attention Bien que visible par un jeune public, ce spectacle ne leur est pas directement destiné. .
Salle polyvalente Rue Principale La Guierche 72380 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 27 61 23
English :
With the Quai de Scène company
German :
Mit der Cie Quai de Scène
Italiano :
Con la compagnia Quai de Scène
Espanol :
Con la compañía Quai de Scène
L’événement Théâtre Presque égal à La Guierche a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Maine Coeur de Sarthe