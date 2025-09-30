Théâtre « Presqu’égal à » La Manoque Tonneins

Théâtre « Presqu'égal à » La Manoque Tonneins mardi 30 septembre 2025.

Théâtre « Presqu’égal à »

La Manoque Cours de Verdun Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-30

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Presqu’égal à » de Jonas Hassen Khemiri, compagnie Le Petit Théâtre de Pain.

Presque égal à » est une comédie contemporaine drôle et grinçante sur le monde du capitalisme, ses anti-héros et notre rapport schizophrénique à l’argent.

– Tout public à partir de 10 ans.

– Programme détaillé à télécharger ! .

La Manoque Cours de Verdun Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

English : Théâtre « Presqu’égal à »

Presqu’égal à » by Jonas Hassen Khemiri, Le Petit Théâtre de Pain company.

German : Théâtre « Presqu’égal à »

Presqu’égal à » von Jonas Hassen Khemiri, Theatergruppe Le Petit Théâtre de Pain.

Italiano :

Presqu’égal à » di Jonas Hassen Khemiri, compagnia Le Petit Théâtre de Pain.

Espanol : Théâtre « Presqu’égal à »

Presqu’égal à » de Jonas Hassen Khemiri, compañía Le Petit Théâtre de Pain.

